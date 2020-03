Barry Sonnenfeld confiesa que fue abusado sexualmente de niño

Escuchar Nota

"En primer lugar, Barry, no olvides que el abuso sexual infantil no tenía el mismo estigma que tenía ahora", dijo Sonny a sus 94 años de edad. "Nunca pensé que Mike te estaba molestando". Solo pensé que estaba jugando con tu pene", Agregó.



Barry Sonnenfeld, director Hombres de Negro señaló haber sido abusado sexualmente de niño por un miembro de la familia, agregó que sus padres lo sabían., a quien se ha referido como C.M. C.M., o el primo Mike the Child Molestor, que también se dirigió a otros miembros jóvenes de la familia y niños del vecindario.En una entrevista con Page Six,, Sonny, quien había llevado a cabo numerosos asuntos a espaldas de su madre, sobre el abuso sexual.y que no parecía preocupado por eso.Barry escribe que estaba horrorizado por la respuesta de su padre y exclamaba: "¿Qué clase de padre permite que un hombre toque el pene de su hijo?"El director de Hombres de Negro, pero de alguna manera logró regresar a casa y pasó la noche acurrucado en la cama sollozando.Todas estas confesiones se encuentran en su libro titulado: "Barry Sonnenfeld Call Your Mother", el cual salió a la venta el pasado 10 de marzo.