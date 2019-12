Tras ser exonerado por la SFP, Bartlett presume foto con AMLO

“Antes de concluir el año, inicio una gira de trabajo con el Presidente @lopezobrador_ y la titular de @SENER_mx, @rocionahle, para supervisar la infraestructura de @CFEmx”, se lee en la cuenta de Twitter del funcionario.



Antes de concluir el año, inicio una gira de trabajo con el Presidente @lopezobrador_ y la titular de @SENER_mx, @rocionahle, para supervisar la infraestructura de @CFEmx. Iniciamos en la Central de Ciclo Combinado #ElSauz, Querétaro acompañados del Gobernador, @PanchDominguez. pic.twitter.com/Gk1Kbftfse — Manuel Bartlett (@ManuelBartlett) December 20, 2019

Tras ser exonerado por la SFP, el director de CFE,Andrés Manuel López Obrador.El Presidente López Obrador, Bartlett, Rocío Nahle y el gobernador Francisco DomínguezDurante su recorridoy casco de la CFE.Ayerluego que se diera a conocer un reportaje que da cuenta de las inconsistencias de sus bienes con sus declaraciones patrimoniales.La información se dio a conocer a través de los reportajes Bartlett, bienes raíces y Bartlett S.A. de C.V., de Areli Quintero y Carlos Loret de Mola, presentados en el espacio radiofónico del periodista y en su columna en esta casa editorial.La información denunciaba que, a pesar de que su patrimonio es 16 veces más grande sólo en propiedades, y que el director de la CFE ha adquirido 25 casas y terrenos por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.Se señaló que, puesto que su hijo León Manuel Bartlett y su pareja sentimental, Julia Abdala, tienen 10 empresas, una de ellas relacionada con el ramo energético, y que el propio Bartlett Díaz tiene participación en otras dos.La exoneración de la Secretaría de la Función Pública se dio tras verificar que “el funcionario no declaró las propiedades de Julia Elena Abdala Lemus, pues no es ni su esposa ni su concubina, ya que sólo sostiene una relación cercana afectiva. Tampoco hay conflicto de interés con respecto a sus hijos, pues no son dependientes económicos y no tiene obligación de declararlo”, informó la secretaria.