Bartomeu, dispuesto a irse para que Messi siga en el Barcelona

España.- El último giro de guión en el “caso Messi” lo adelanta TV3. Según la cadena autonómica catalana, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, estaría dispuesto a dar un paso a un lado para que Messi no abandone el conjunto azulgrana, al que llegó de niño y donde lleva 20 años, 16 de ellos en la primera plantilla, con la que lo ha ganado todo.



La dimisión de toda la junta es difícil en estos momentos, tienen que cerrar el ejercicio económico, pero Bartomeu dice que si el problema es él se marcha y deja a su junta al cargo del equipo hasta que en marzo se celebren las elecciones. Eso sí, pondría una condición: que el futbolista diga públicamente que el problema es Bartomeu, algo que realmente parece imposible que suceda.





La decisión de Messi de irse es firme después de varios encontronazos con el presidente como el Barçagate; el tema Abidal, el ex secretario técnico, cuando dijo que puso a Setién porque intuía que los jugadores se estaban acomodando con Valverde; el no regreso de Neymar; la bronca pública por, según el “10”, la manera en la que habían tratado la bajada de sueldo de los futbolistas en el confinamiento; la marcha de Valverde; las formas con Luis Suárez... El asunto terminó por explotar con el 2-8 del Bayern Múnich en la Champions, la enésima decepción en Europa. Messi se quiere ir. Ahora falta por ver si puede, por el alto precio de la operación.