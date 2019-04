Basureros violan las normas federales

La Procuraduría de Medio Ambiente en el estado sigue tres procedimientos en contra de municipios, debido a que sus rellenos sanitarios no cumplen con las normas estatales y federales.El procurador Javier de Jesús Rodríguez comentó que estos ayuntamientos no cumplen con la Norma 083 de la Semarnat, donde se habla de los requerimientos para el confinamiento de desechos domésticos.“En Sabinas tenemos un procedimiento abierto, que también ha tenido incendio, ahorita tenemos Parras, General Cepeda y Sabinas que son los tres municipios que tienen un procedimiento abierto”, comentó.El funcionario agregó que en estos municipios se han construido los rellenos en predios donados por el Estado, sin embargo, no se han seguido los reglamentos, y han tenido accidentes generado un impacto ambiental.“Lo que tienen que hacer es compactar la basura y hacerle su capa de tierra para evitar que existan aves, que se filtre agua. En General Cepeda se quebró la membrana porque se filtró el agua”, agregó.