Batalla América para vencer al ‘Tibu’

Cuando América requiere de su mejor versión, esta se está alejando y aunque están consiguiendo victorias como la esta noche en Veracruz, el equipo de Miguel Herrera está careciendo de buen futbol y de ideas para armar jugadas de peligro.Las Águilas batallaron para doblegar 2-0 a unos Tiburones que jugaron solo por amor a su profesión, a su familia y su carrera, pues sin recibir pagos de salario, descendidos y con un semestre para el olvido dieron cara a un América sobrado. De no ser por Agustín Marchesín la historia del partido se habría contado diferente, sería triste para el América y de felicidad para los del puerto, pero el argentino se puso el traje de héroe demostrando que su etiqueta de mejor portero del futbol mexicano no es de gratis.La noche parecía ser muy tranquila para los de Coapa, un gol al minuto tres de Roger Martínez abría el panorama de una posible goleada que los catapultara a la cuarta posición para esperar el milagro y entrar entre los mejores cuatro a la Liguilla, pero esta anotación fue su pecado y cayeron en los excesos de confianza.América bajó sus revoluciones, ya no fue ese equipo aguerrido de otros partidos, el bochornoso clima los apagó junto a la lesión de Edson Álvarez, pues a partir de ahí los jugadores prefirieron cuidarse y no exponerse. Para el segundo tiempo el amor de los veracruzanos de ver su estadio lleno, con su afición a pesar de todas las circunstancias con el descenso incluido desde muy temprano y todas las polémicas de su directiva, se encendieron y buscaron agredir al América. Marchesín fue pieza clave para que el equipo del Piojo saliera vivo del puerto.El argentino con atajadones impidió que su meta cayera en más de una ocasión y ya con un equipo completamente vencido Nicolás Castillo puso el segundo gol en el marcador y así terminar de pescar a un tiburón que solo flotaba en el mar de la Liga MX.