Batalla Vuce para fichar; se niegan equipos a venderle jugadores

Saltillo, Coah-. El técnico de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich no cesa en el intento de armar mejor al Rebaño Sagrado para el Clausura 2021, sin embargo, aceptó que es complicado debido a que los equipos no le sueltan a sus posibilidades.



El Rey Midas espera que su directiva pueda llevar hasta 4 caras nuevas, sin embargo, todos serían regresos por lo complicado del mercado de pases.

“Prácticamente es el mismo plantel, se están incorporando jugadores de la institución, vienen 4 que cubren las bajas. Hablé de 2 o 3 refuerzos en puestos específicos, no hay mucho en el futbol mexicano, no sueltan a jugadores que nos puedan interesar, pero tenemos que hacer la lucha”, dijo.



Hasta el momento, César Huerta es el único confirmado, la siguiente semana pasará lo mismo con Alejandro Mayorga y a la espera de lo que pase con algunos transferibles como Carlos Cisneros, Josecarlos van Rankin, Eduardo López, entre otros.