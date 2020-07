Batean otra vez amparo de Rosario Robles; buscaba prisión domiciliaria

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por tercera ocasión en menos de dos meses, un juez federal rechazó admitir el amparo con el que Rosario Robles pretende conseguir la prisión domiciliaria, en el proceso que le iniciaron por el caso de la llamada Estafa Maestra.



Esta vez fue Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien descartó tramitar la demanda de garantías, argumentando que no cumple con las características de "caso urgente" para ser atendido durante la emergencia sanitaria.



Desde el cierre de las actividades jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido acuerdos para señalar cuáles son los casos "urgentes" que deben ser atendidos por los juzgados de distrito y tribunales de circuito durante la pandemia.



Los lineamientos, que han venido ampliando el catálogo de asuntos de trámite durante el transcurso de la emergencia, consideran que en materia penal los casos que serán tramitados son aquellos donde exista peligro de privación de vida o ataques a la libertad fuera de procedimientos legales.



También, las demandas contra actos de incomunicación, desaparición forzada y cualquier otra violación grave de garantías constitucionales.



Del Poder Judicial de la Federación, el Juez Mejía se apegó a esta normativa y decidió no admitir el amparo de Robles dado que, para los casos que no son de urgencia, los plazos y procedimientos están suspendidos por la emergencia del Covid-19.



Lo que significa que la ex titular de la Sedatu y la extinta Sedesol podrá presentar y litigar su amparo hasta el 16 de julio próximo, cuando se tiene programada la reapertura total del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando el CJF no postergue ese plazo.



Robles ha intentado infructuosamente llevar su proceso penal fuera del Penal de Santa Martha Acatitla; no obstante, que está imputada por un delito que no amerita prisión preventiva de oficio.



Como no pudo conseguir la libertad provisional, ahora ha intentado la prisión domiciliaria y también se ha topado con pared.



En una audiencia celebrada el 1 de mayo pasado, el Juez de control Ganther Alejandro Villar Cevallos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, rechazó concederle la prisión domiciliaria porque en su opinión prevalecía el riesgo de que pudiera darse a la fuga.



El 21 de mayo presentó por primera vez su amparo contra dicho fallo, pero Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en la materia, descartó admitirlo porque sostuvo que no era un caso urgente, conforme al último Acuerdo del CJF sobre la emergencia sanitaria.



Parte de la razón por la que no fue aceptado su recurso consiste en que Robles reclama la inconstitucionalidad de la norma que impide la prisión domiciliaria para menores de 70 años y no un hecho inmediato que viole sus derechos en forma irreversible.



La ex funcionaria volvió a presentar su demanda de garantías al día siguiente de que fue rechazada y la determinación del Juez Chávez fue la misma. Cuarenta días después, volvió a presentarla ante otro juzgador y la historia se repitió.



Robles está presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, vinculada a un proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.



En este expediente le imputan la supuesta omisión ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol por una suma de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.