Batean por tercera vez a propuestos por AMLO

Por tercera vez, dos candidatos de Andrés Manuel López Obrador fueron rechazados por el Senado.Los legisladores no ratificaron a Edmundo Sánchez Aguilar como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo.Con 66 votos a favor, 49 en contra y dos abstenciones, el ingeniero electricista no alcanzó la mayoría calificada.Esta es la tercera ocasión que la Cámara alta batea al ingeniero electricista, luego de que durante una comparecencia se retiró abruptamente, argumentando que no perdería el tiempo contestando las preguntas de los legisladores.Sánchez Aguilar había sido propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como miembro de la Comisión Reguladora de Energía y del Consejo de Administración de Pemex.El senador del PRI, Mario Zamora, calificó como un acto de incongruencia ratificar a un personaje que ofendió al Senado como institución."En su comparecencia demostró una actitud que como empleado de los ciudadanos no podemos tener, peor aún, ofendiendo con todas sus letras a este Senado de la República; no nos ofendió como personas, sino como institución", indicó.El panista Ismael García Cabeza de Vaca dijo que es una burla del Presidente proponer por tercera ocasión a Sánchez."Yo creo que las dos primeras ocasiones a este Senado le quedó claro que este candidato no era idóneo, la tercera ocasión yo creo que fue una burla que nos lo volvieran a mandar", reiteró.El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reconoció la trayectoria del ingeniero electricista, a quien dijo conocer personalmente.No obstante, señaló, si el Presidente lo quiere ayudar debería de designarlo en un cargo que no necesite la ratificación de la Cámara alta."Si ya ha advertido que el Senado lo ha rechazado, si él mismo ha admitido que cometió un desatino y tiene un perfil para desempeñar cargos en la administración pública, para mí lo cohesionable sería que el Ejecutivo federal no lo designe a un cargo relevante, sin la necesidad de que pase por el tamiz del Senado", externó.El Presidente Andrés Manuel López Obrador también echó mano de un candidato ya rechazado dos veces por el Senado para proponerlo como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.Se trata de Ángel Carrizales, que figuró como elemento del equipo de Logística y Ayudantía del propio tabasqueño, y que en vano aspiró en dos ocasiones a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).