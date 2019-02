Baterista de The Cure tiene cáncer terminal

Recientemente un comunicado compartido en redes sociales reveló que el baterista de la banda británica The Cure, Andy Anderson, padece cáncer terminal."Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación", externó Anderson."He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación", siguió.Hasta el momento la publicación lleva más de 2 mil reacciones y cientos de comentarios.Se dice que la agrupación alista una gira de conciertos para la celebración de los 30 años del álbum Desintegration.