Batman nace de crímenes como los que suceden a diario

El investigador de literatura y arte fantástico Roberto Coria aseguró que el personaje Batman y los súper héroes como él, resumen lo mejor de los seres humanos en la capacidad de imaginar y la idea de que el bien es posible en este mundo que tanto lo necesita ante tantos hechos malos que suceden cada día a toda hora."Batman, quien encarna al millonario Bruno Díaz, fue de niño víctima de un hecho delictivo en el que fueron asesinados su padre y su madre, y eso, lo coloca muy de cerca a la sociedad mundial actual, pues acontecimientos como ese suceden en casi todas partes de este y otros países, de manera cotidiana, dijo Coria.Al mismo tiempo, abundó en sus declaraciones, humanos y súper héroes están unidos en la idea que ciertamente existen personajes extraordinarios que anteponen el bienestar de los demás por encima de los propios, y eso, “es necesario en este momento en la realidad, no solamente en México, sino de las sociedades de todo el mundo”.Con 22 años de experiencia como perito investigador, el organizador del Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Felices 80 Batman, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario del 30 de marzo al 5 de abril, tomó parte en esa actividad durante una sesión de mesas de trabajo, donde se dijo que los súper héroes fueron creados porque al ser humano no le bastaban los dioses."Desde siempre los súper héroes son reflejo del momento que las sociedades enfrentan. Muchas personas se quejan que son personajes de cuentitos irrelevantes. Sin embargo, la fantasía se convierte en un oasis para todo el horror que todos enfrentamos todos los días, basta salir a las calles y pararnos en la esquina para ver cosas espantosas en el puesto de periódicos”.Dijo que por otro lado, “este tipo de manifestaciones culturales nos acercan al niño que los hoy adultos o ancianos fuimos alguna vez”. Y Batman se mantiene vigente porque se parece mucho a nosotros, no lo picó una araña, no llegó de otro planeta ni nada por el estilo. Es alguien que llora, sangra y siente como el ser humano que es, dentro de la ficción, comentó el especialista."Evidentemente muchos de nosotros no tenemos el dinero que tiene Batman. Pero podemos tener las mismas preocupaciones que él tiene, ademas de que posee una carga psicológica enorme e impresionante que no solamente se manifiesta en él, sino en los delincuentes que combate; la galeria de villanos de Batman, vale decirlo, es de las más interesantes del mundo del cómic”, concluyó.