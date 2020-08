Bayern golea al Lyon, con Gnabry y Lewandowski, y ya espera al PSG en la final

Escuchar Nota

GOLAZOOOOOOO DEL BAYERN MÚNICH, GOL DE GNABRY. pic.twitter.com/ENguunf1gF — Guardianes Del Fútbol (@GuardianesFut) August 19, 2020

EL GOLEADOR NO PODÍA FALTAR A LA CITA



Con el sello de la casa; cabezazo de Robert Lewandowski y a celebrar



Una bestialidad lo del polaco en esta #ChampionsxFOX 15 goles en 9 partidos



El Bayern Munich golea al Lyon pic.twitter.com/LewZDNYodD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 19, 2020

El Bayern ya espera al PSG en la finalísima de la Champions del domingo ante el PSG después de superar al Lyon en una gran primera parte en la que Gnabry puso tierra de por medio con dos tantos que elevaban, por entonces, a 41 las dianas del Bayern en esta Champìons en sólo 10 partidos jugados. Al final, con el 0-3, son 42 los goles totales. El Bayern es una apisonadora ofensiva y este miércoles dio la sensación de que marcaba cuando deseaba. El Lyon tuvo sus 'chances' pero no las aprovechó y pasó por el rodillo bávaro más tarde. Una máquina goleadora alemana basada en un físico privilegiado, el mejor del momento en Europa., permitió dos oportunidades meridianas para Depay (minuto 4) y para Ekambi (16') que no entraron de milagro. La primera dio en la red lateral; la segunda se fue al palo.Y, a partir de ahí, murió el Lyon sin un plan B que diese alternativa a esos fallos en el plan A. Así las cosas, Gnabry, en el 17', marcó el 0-1 que empezaba a poner la semifinal de color rojo. Un golazo tras una diagonal perfecta que iniciaba el dominio de este Bayern que asombra a toda Europa.En la segunda parte, y con 0-2, se repitió un poco el guión de la primera. Unos primeros minutos vertiginosos del Lyon, con un mano a mano fallado por Ekambi, de nuevo, pero no hubo gol. Y ahí acabaron sus opciones. Dembele entró por la estrella Depay y el Lyon murió. Los franceses se estrellaban, las pocas veces que llegaban, contra un inconmensurable Alaba, que sigue ganando todos los duelos que ha disputado en esta Champions.La segunda parte siguió con ritmo, pero sin grandes sobresaltos, una buena noticia para el Bayern, que jugaba con el resultado y ya pensando más en la finalísima del domingo ante el PSG.Con esta final conseguida, el Bayern empata con el Milan con 11 finales en la Copa de Europa, y sólo el Real Madrid con 16 les supera. El Bayern ganó cinco y perdió cinco hasta ahora.El partido lo arbitró el español 'Toño' Mateu Lahoz, que tuvo una excepcional actuación, sin problemas reseñables, pero templando muy bien la final.Con información de