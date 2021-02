Bayern Múnich anuncia el fichaje de Dayot Upamecano por 5 temporadas

Escuchar Nota

"Estamos felices por haber podido convencer a Dayot Upamecano de venir al FC Bayern", declaró este domingo Salihamidzic en la web del club.

"Dayot será un elemento muy importante para nuestro equipo en los próximos años. Estamos seguros de ello", apuntó.

El defensa internacional francés del(22 años)y se unirá a ese equipo a partir de la próxima temporada, anunció oficialmente el club bávaro este domingo.El coste del traspaso no fue comunicado, pero la prensa afirma que el jugador, formado en elaustríaco antes de pasar al Leipzig en 2017,(52 millones de dólares).El fichaje había sido ya avanzado el viernes por el director deportivo del Bayern,en declaraciones al diario Bild. El club no había oficializado entonces la noticiaEl jugador,, había sonado como posible incorporación de otros grandes europeos, entre ellos elDos defensas emblemáticos del Bayern,, finalizan contrato al término de esa temporada. El segundo podría abandonar el club y suena el nombre delEn else unirá a otros jugadores franceses, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Bouna Sarr y Tanguy Nianzou.