Bayern Munich aplasta al Barcelona 8 a 2 y se coloca en semis de Champions League

Escuchar Nota

¡LA PEOR PESADILLA DE BARCELONA! ¡8-2! LEYERON BIEN: ¡8-2!



Bayern München están en semis de la #ChampionsxFOX goleando al Barcelona



Müller, 4' y 31'

Alaba, 7' (GEC)

Perišić, 21'

Gnabry, 27'

Suárez, 57'

Kimmich, 63'

Lewandowski, 82'

Coutinho, 85', 89´ pic.twitter.com/WgNlqUyzBo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 14, 2020

Menos mal que elno es un equipo de la Bundesliga, porque siendo, como dijo Arturo Vidal,, con lo que el equipo alemán avanzó ay es el amplio favorito a ganar laEn la previa se hablaba mucho de que, aunque con la sola presencia dese podía nivelar la eliminatoria, sobre todo porque los culés no tuvieron mayor problema para eliminar al Napoli en Octavos.Peroque finalizó así una temporada de desastre sin ningún título.Apenas a los cuatro minutos,marcó el primero, gracias a una gran jugada en la que participó también el goleador Robert Lewandowski, pero fue Müller el que definió de zurda dentro del área para vencer aEso fue el aviso, la premonición de la goleada del Bayern, aunque hubo una pequeña confusión, gracias al autogol de David Alaba a los siete minutos, que niveló 1-1 momentáneamente y que le daba al Barcelona la oportunidad de seguir en competencia.Pero la profecía estaba escrita., a través del croata, que fusiló aluego de un error en la salida deSe sabe que, históricamente, los equipos alemanes son implacables, y una vez más el futbol lo vivió porque seis minutos después,, luego de un exquisito pase deque dejó ade frente al arquero blaugrana, quien no pudo hacer nada.o. Ni siquiera el gol que le "regaló" el rival pudo mantenerlo. Messi desconectado, Suárez sin parque, con una defensa totalmente desbordada y un Quique Setién que parece firmó su despedida del banquillo blaugrana.El Bayern no se anduvo con miramientos y al 31', otra vezr se apareció en el área para anticipar a primer poste y marcar el 1-4; marcador contundente para ely demoledor para el... y apenas había terminado el primer tiempo.Noqueado y sin mucha esperanza; aún así,, con una gran jugada individual en el área del Bayern, haciendo un recorte y después sacar zurdazo para vencer ay el 2-4, lo que le dio un poco de vida a los culés.Pero el, porque al 62', una notable jugada individual del canadiense, dejó plantado a Nelson Semedo, se metió al área y cedió para quemarcara el 2-5.Y no podía faltar el goleador del campeonato,, que también se hizo presente con un tanto al 82' del encuentro para el 2-6 y para cerrar con broche de oro, apareció el brasileño Philippe Coutinho (exjugador del Barcelona), con un doblete para cerrar una noche épica para el Bayern y una de absoluto terror para los catalanes con un implacable 2-8 para los alemanes.Así,, mientras que también muy probablementecon la inminente