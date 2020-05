Bayern Múnich vence al Unión Berlín y se mantiene como líder de la Bundesliga

Escuchar Nota

REGRESARON LOS GOLES DE BAYERN MUNICH Y LEWANDOWSKI Los bávaros continúan en la cima de la tabla tras la victoria de 0-2 frente a Union Berlin



sumó una victoria más en la temporada 2019/2020 de la Bundesliga alen actividad de la jornada 26.El conjunto 'bávaro' se adelantó en el marcador al minuto 40 con gol del polacopor la vía del penal.En su vuelta al once titular tras superar su lesión de rodilla, el polaco marcó el importantísimo primer tanto en el minuto 40 y puso al Bayern en la senda de la victoria. Con este gol,, la misma cantidad que logró en toda la temporada pasada.En su primera gran ocasión, el Bayern ya celebraba el primer tanto. Leon Goretzka prolongó un córner de Kimmich, Serge Gnabry la pone al corazón del área yla empuja a gol. Sin embargo, el colegiado Bastian Dankert recibió la señal del video asistente Tobias Reichel de que Müller se encontraba en posición antirreglamentaria.En el 71',pudo celebrar un gran hito. El francés entró al terreno de juego en sustitución de Leon Goretzka y disputaba así su partido número 100 en la Bundesliga con el Bayern.El Bayern estuvo cerca de cerrar el encuentro en los minutos finales. En un contraataque, Kingsley Coman mandó un centro raso al área, pero Gnabry no llegó al balón por poco. Dos minutos más tarde, Gnabry se topó con el meta del Unio, Rafal Gikiewicz.A diez minutos del final, el Bayern despejó cualquier duda. Un saque de esquina de Kimmich encontró aen el área, que. El marcador no se movería más.Con este resultado el, mientras que el Unión Berlín se encuentra en el lugar número 12 con 30 unidades.