Bayern refuerza su liderato en una Bundesliga amenazada por coronavirus

Elcumplió en el derbi bávaro contra el, al que derrotó 2-0 este domingo en la 25ª jornada de la Bundesliga, con lo que refuerza su liderato en unHabía comenzado la jornada con 3 puntos de ventaja sobre el segundo, que era el RB Leipzig, que no pasó del empate 0-0 el sábado en Wolfsburgo (7º) y que queda ahora en tercer lugar, a 5 unidades de los muniqueses.El nuevo segundo clasificado del campeonato alemán es el, que el sábado venció 2-1 en el campo del Borussia Mönchengladbach (5º) y se mantiene en esta jornada a 4 puntos del Bayern.El equipo campeón de las últimas siete ligas alemanas abre así distancias entre su primera posición y el segundo, por lo que sale reforzado de este fin de semana en su camino hacia un octavo título nacional consecutivo.La victoria del Bayern coincidió este domingo con las palabras delen su país, ante la multiplicación de casos de infección por el nuevo coronavirus.Hasta el momento, ningún partido de la Bundesliga se ha aplazado o jugado a puerta cerrada por la epidemia, como sí ha ocurrido en Italia o Francia.Lareaccionó este domingo a las palabras del ministro afirmando que no se plantea prolongar la Bundesliga más allá de mayo. La última jornada está prevista para el 16 de mayo y un aplazamiento masivo de partidos complicaría mucho el calendario de los próximos meses.La directiva de la DFL convocará a los clubes a una reunión para abordar esta cuestión.De manera paralela a esta polémica, el Bayern jugaba en el Allianz Arena y le costó en la primera parte, donde dio una mala imagen, pero decidió en la segunda mitad.El encargado de derribar el muro del Augsburgo (14º) fue(minuto 53), que remató de volea desde la zona del punto de penal, cara a cara ante el arquero rival, tras recibir un pase en largo, desde el centro del campo, de su compañero Jerome Boateng.La sentencia definitiva no llegó hasta el descuento final (90+1), cuandoculminó con un toque sutil en el área pequeña una triangulación en el área con su compañeroCuando la ventaja era de 1-0 para el Bayern, el Augsburgo estuvo a punto de empatar en el 80, pero el arquero Manuel Neuer lo evitó justo a tiempo.Su entrenador, Hansi Flick, admitió que a su equipo le costó entrar en el partido.El Bayern encadena una sexta victoria seguida, teniendo en cuenta todas las competiciones, y en sus últimos cuatro compromisos no ha recibido ningún gol.Cierra una semana perfecta, en la que el martes había logrado su, con una victoria 1 a 0 en Gelsenkirchen contra el Schalke 04.Este domingo se cerró la 25ª jornada alemana con el empate 1-1 entre dos formaciones que luchan por la permanencia, el Maguncia (15º) y el Fortuna Düsseldorf (16º).Levin Öztunali adelantó al Maguncia en el 62, pero el equipo de Dusseldorf evitó la derrota en el 85, con un tanto del turco Kenan Karaman.