BBVA vuelve a presentar fallas en aplicación móvil y en sucursales

“Valoramos nos hayas contactado y nos compartas tu situación, cabe mencionar que nos encontramos trabajando, por ello, te sugerimos ingresar a tu aplicación en el transcurso del día”, ha respondido la institución financiera a sus usuarios por medio de su cuenta de Twitter.



La aplicación del bancoy los sistemas tanto de cajeros y algunas de sus sucursales presentan fallas este lunes, según reportan usuarios de las redes sociales.Por el momento, el banco no ha dado alguna respuesta sobre la falla que presenta en sus sistemas operativos.Según los reportes, no es posible entrar a la aplicación móvil del banco y realizar operaciones, mientras que algunas sucursales no tienen sistema tanto en ventanillas como en cajeros automáticos.