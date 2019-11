Beatriz Gutiérrez Müller responde crítica de Mario Vargas Llosa a AMLO

“ve mal a ciertos escritores que han ganado el Premio Nobel”, acto que lamentó porque ella “quiere mucho a los escritores”.

, investigadora y esposa del presidentepublicó en su cuenta de Facebook su preocupación ante cómo ideologías de ganadores del Premio Nobel pueden hacer retroceder a América Latina.En su publicación, Müller confiesa queLa también escritora también lamentó que ideologías como el fanatismo y dogmatismo de ciertos autores “nos conduzcan otra vez al panfletario perfecto”.Para concluir, Müller expresó su admiración por los narradores y su deseo para que jueguen un papel importante para latinoamérica y su temor porque ciertos comentarios pueden hacer que esta región retroceda al “panfletarismo perfecto” del cual “comenzaba a salir”.Aunque la investigadora no se refirió de forma explícita a un escritor, sus comentarios salen a la luz unas horas después de que, Nobel de Literatura declarara: “Veo mal a México y lamento decirlo porque quiero mucho a México. Me temo muchísimo que el populismo que parece la ideología del actual presidente de México nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta”, durante la conferencia “El muro que tiraron las ideas” que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia.Allí el novelista con títulos como "La Fiesta del Chivo" y "La Ciudad y los Perros" aseguró que Chile estaba cerca de convertirse en un país de primer mundo y no tiene una explicación de lo que sucede en la nación sudamericana donde ha habido manifestaciones a partir del alza en el boleto del metro. Añadió que para él esta nación parecía un ejemplo maravilloso de América Latina, pues durante su sistema democrático es que volvió a funcionar y acabar con la pobreza extrema.