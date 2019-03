Bebé de 1 año muere por influenza

Una bebé de un año fue la primera víctima mortal de influenza en este 2019 en Torreón, así lo confirmó la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en la Comarca Lagunera, en hechos ocurridos durante el martes en la tarde.Las autoridades detallaron la semana pasada que se confirmaron 214 casos de influenza en todo el estado de Coahuila, siendo 30 casos más que la semana anterior, cuando se registraron 184 pacientes afectados por el virus. Además se registraron tres nuevos decesos, sumando 13 en total.Las muertes ocurrieron en las ciudades de Saltillo, Monclova y Torreón, siendo esta última la de una menor de solo 12 meses, deceso ocurrido en un hospital particular de Torreón.La muerte ocurrió durante la semana pasada, luego de que los padres de la misma la llevaran a los servicios de urgencia de la clínica al presentar un cuadro grave, del que precisamente se confirmó que era influenza en ese momento.César del Bosque, titular de la Jurisdciccón Sanitaria en la región, detalló que la atención médica hacia la menor se prestó en tiempo y forma, pero la pequeña no pudo resistir los tratamientos a los que fue sometida para combatir el padecimiento y falleció.“Desgraciadamente llegó muy mal de salud y ya no se pudo hacer nada, estamos verificando todos los datos para tener un panorama más claro de lo que sucedió”, detalló Del Bosque.