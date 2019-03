Bebé de 2 años escapa de guardería y deambula por la calle

Apollo Vaughn, un niño de 2 años, se escapó de su guardería de Harlem y fue rescatado cuando un cuidadano lo vio tratando de cruzar la calle.Su madre, Curtayasia Taylor (37), lo había dejado en la guardería “St. Benedict’s Day” en 124th Street alrededor de las 8:40 a.m del jueves, afirmó a New York Post.Unos 45 minutos más tarde recibió la llamada de una maestra, quien le dijo que Apolo había desaparecido dentro del edificio. El horror de la madre se intensificó cuando supo que ni siquiera estaba dentro, sino que se había salido a la calle.“No sabemos dónde está”, le dijo una secretaria a Taylor cuando llegó a la escuela. “Un hombre en un [Mercedes] Benz lo tiene”.Taylor salió y vio al hombre en el lujoso auto. “¿Qué estás haciendo con mi hijo?”, le gritó la madre.El hombre le informó que había encontrado al niño justo a tiempo cuando iba a cruzar una calle, y lo llevó a una escuela secundaria cercana, Harlem Village Academy.El Departamento de Salud (DOH) y la Administración de Servicios para Niños (ACS) fueron llamados a la escena, informó El Diario NY El DOH dijo que la guardería “no logró mantener la proporción adecuada entre niños y personal y que la puerta principal del establecimiento no estaba asegurada debido a una cerradura rota, ni tampoco se controló adecuadamente. No se hizo ningún esfuerzo para asegurar la puerta”.En consecuencia, la guardería fue cerrada y “requerirá un plan de acción correctivo antes de que se les vuelva a autorizar para reabrir”.