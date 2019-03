Bebé de 3 años fallece tras atragantarse con una salchicha

Una bebé de apenas 3 años lamentablemente perdió la vida tras haber sufrido un paro cardíaco al atragantarse con un gran pedazo de salchicha mientras almorzaba con su familia, en la localidad de Santa Rebeca de la Montaña, comuna de Teno.La bebé comenzó a ahogarse y eso motivó a sus padres a llevarla en un auto particular hasta el centro de salud más cercano en Teno. Allí los doctores intentaron reanimarla, pero los esfuerzos fueron en vano y solo pudieron confirmar su deceso.Los médicos de Teno, ubicada en la región Maule, zona del centro de Chile, dijeron que la bebé de solo 3 años falleció por una grave hipoxia, seguida de paro cardíaco.Gonzalo Romero, jefe de carabineros de Teno, dijo en información recogida por ADN Chile que una patrulla fue alertada de la emergencia de la menor, pero al llegar hasta la vivienda en Santa Rebeca de la Montaña sus padres ya se la habían llevado hasta el centro de salud."En el hospital de Teno le hicieron la animación correspondiente a la menor, pero ella falleció", dijo Gonzalo Romero.Los bebés suelen tener algunas dificultades al momento de masticar los alimentos por lo débiles que suelen ser sus dientes y su poca fuerza al momento de masticar. Esa condición los hace más proclive a sufrir accidentes que podrían ocasionar su muerte.Si hay una obstrucción leve, se producirá lo que llamamos tos efectiva, es decir, el bebé toserá para eliminar el objeto de su boca pero podrá respirar y coger aire. En este caso debemos animarle a toser y no darle golpes en la espalda.Sin embargo, si hay una obstrucción grave, el bebé tendrá una tos inefectiva, es decir, no podrá coger aire tras toser. En ese caso debemos actuar rápidamente y pedirle a alguien que llame a los servicios de urgencia, mientras nosotros comenzamos con la maniobra.