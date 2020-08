Bebé de 8 meses sorprende a sus padres al decirles ‘hola’

Escuchar Nota

Reino Unido.- Cuando convives con un bebé es común que lo escuches balbucear, principalmente en sus primeros meses de vida, apróximadamente a los 10 meses en cuando pueden articular palabras cortas, como mamá o papá, pero para unos padres de familia escuchar que su pequeño bebé de dos meses de nacido dijo "hello", resultó muy sorprendente.



Caroline y Nick, de Willaston, en el oeste de Inglaterra convivían con su bebé y platicaban con él, cuando escucharon que el pequeño Charlie respondía al saludo de su papá diciendo, 'hello' (hola).



Los padres del bebé quedaron tan sorprendidos que decidieron grabar este momento especial, en parte, para que cuando lo platicaran sus familiares les creyeran.







En el video que ya se ha viralizado en las redes sociales, se puede ver al padre cargando entre brazos a Charlie, mientras le pide en repetidas ocasiones que diga "hello". El bebé abre la boca y tras varios intentos responde al saludo de su papá diciendo, "hello".



De acuerdo con los padres de Charlie, su primera hija, Lottie, que ahora tiene dos años de edad, también dijo sus primeras palabras a los seis meses de nacida.



¿Crees que el bebé realmente dijo la palabra "hello" o solo se trate de una combinación de balbuceos?





Con información de Info 7