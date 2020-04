Bebé de seis meses con problemas del corazón vence al Covid-19

Escuchar Nota

y también de los sobrevivientes. En esta ocasión una bebé de seis meses logró vencer el covid-19., sin embargo también representó un desafió para el matrimonio, ya que su hija nació con un problema cardíaco, por lo que fue operada a corazón abierto en diciembre.Erin sobrellevó la riesgosa cirugía. Pero en abril de 2020, tuvo que ser internada en el Alder Hey Children’s Hospital, en Liverpool, con problemas en la tráquea, debido a su estancia en el hospital contrajo coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19., donde estaba rodeada por una máquina y con una máscara de oxígeno. El padre de la pequeña compartió desgarradoras fotos en su cuenta de Facebook para alentar a las personas a seguir las medidas de distanciamiento social y permanecer en casa.Wayne Bates mencionó en su publicación de Facebook que su hija Erin se contagió en el hospital, ya que la pequeña estaba internada antes de contraer el virus, y que ellos creían a que en un principio el distanciamiento social no era obligatorio, “alguien llevó el virus al hospital y acabó infectándola”.“Me molesta que las personas aún no se tomen la enfermedad con seriedad. Cuando nos enteramos del coronavirus, nosotros comenzamos a tener cuidado, mucho antes de que iniciara la cuarentena, ya que nuestra hija es susceptible", afirmó.Hoy, la pequeña Erin ha vencido otra batalla al superar el coronavirus. Su papá compartió la noticia en Facebook."Erin ha vencido al virus. La golpeó con algunos altibajos, pero queríamos que la gente supiera que el coronavirus no tiene que ser una sentencia de muerte para personas con afecciones preexistentes", comentó.Sin embargo, la pequeña seguirá siendo una paciente del hospital debido a otros problemas médicos. El personal del Alder Hey Children’s Hospital sacó del asilamiento entre aplausos a Erin.