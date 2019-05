Bebé muere tras morder cargador de celular

Una bebé murió electrocutada después de morder un cargador de teléfono mientras estaba conectado.La pequeña se encontraba de visita en casa de sus abuelos después de haber viajado cerca de 100 kilómetros junto a su madre Razia. Estaban en Jahangirabad, India.De acuerdo a The Times of India, la mamá desconectó su teléfono, pero olvidó hacer lo mismo con el cargador. Tras el descuido, la bebé lo metió en su boca.Después de electrocutarse llevaron rápidamente a la niña al hospital, pero desafortunadamente murió antes de llegar.Por su parte, la policía informó que ningún familiar se ha quejado, por lo que no han tomado el caso.