Bebé nacido de madre con Covid-19 continúa con vida en Saltillo

Saltillo, Coah.- Aunque el pequeño bebé milagro continúa con vida y sin que su estado de salud agrave, ni su madre ni sus familiares pueden cuidarlo ante la incertidumbre de portar coronavirus, resultados que continúan en espera.



Sin embargo, la probabilidad de que lo haya contraído es alta al igual que el personal médico que intervino durante el parto, pues las condiciones repentinas de la cirugía no permitió a los médicos prever la debida protección.



Según la versión del personal al interior de la Clínica 2, la madre del pequeño sufrió un infarto ante las complicaciones del COVID-19, por lo que los médicos procedieron a la cesárea en aras de salvar la vida del pequeño.



Sin embargo, no todos contaban con la protección suficiente y adecuada para recibir al pequeño, incluso la ropa quirúrgica no estaba esterilizada.



Ese viernes tras el alumbramiento los quirófanos fueron clausurados durante el resto del turno y hasta el anochecer cancelando todas las cirugías que otros médicos accedieran al área.