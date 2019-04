Bebe Rexha confiesa que es bipolar

A la cantante estadunidense Bebe Rexha se le diagnosticó un trastorno bipolar del que no se siente avergonzada y espera que su público la acepte como es.Durante mucho tiempo la intérprete de temas como “I´m a mess”, “I got you” y “F.F.F” no sabía por qué se sentía tan enferma, decaída, sin ganas de salir de su casa o de estar cerca de la gente.Tampoco entendía por qué se sentía tan agitada que no podía dormir o crear música. “Ahora sé la razón”, compartió la vocalista a sus seguidores, de acuerdo con Billboard, quien aseveró que “la honestidad es una forma de amor propio”.Mediante sus redes sociales Rexha explicó que su próximo álbum, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, será su favorito de todos los tiempos “porque no estoy ocultando nada” y desea recibir el apoyo de sus fans al respecto.