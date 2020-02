Bebe su propia orina porque esto lo ‘salvó’ de una profunda depresión

Escuchar Nota

“La mayoría de la gente piensa que me veo en mis veintes. (La orina) es un humectante de primer nivel y elimina las arrugas y tiene un 2% de urea, que es la sustancia que se usan en las mejores cremas antienvejecimiento”,agregó.

El Diario NY

Muchas personas en el mundo entero practican la, también conocida como urinoterapia o uroterapia, la cual como lo indica su nombre, consiste enpues esto traería como consecuencia, lo cual aún es puesto en duda por algunos médicos.Justamente siguiendo dicha tendencia,, originario de Farnborough, Hampshire, Reino Unido, actualmente se encuentra en boca de todos por promocionar la orinoterapia, pues según él, además de ser un, fue lo único queHarry inició esta terapia hace 4 años, cuando comenzó a investigar y leer acerca de sus supuestos beneficios., es decir, la que almacena durante semanas y máximo un mes y deja fermentar de forma natural, misma que mezcla con orina fresca.Además, también, eliminando toda imperfección de su rostro.“¡Para mí no ha sido más que muy poderoso! Comencé con la terapia de orina porque no me sentía físicamente saludable y estaba deprimido.”, aseguró en entrevista para elMatadeen ya ha escrito 2 libros en donde habla de los beneficios de la orinoterapia, en donde asegura que esta es perfecta para