Bebés pandemia de Saltillo: una situación especial

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Él es Santiago. Nació el 22 de abril, apenas cuatro días después de que el Gobierno de Coahuila anunció el cierre de espacios públicos, restaurantes, bares y espacios recreativos como parte de las medidas restrictivas por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.



A sus padres, Diego Alberto Sánchez Rodríguez y Janina Caballero Moyano, los tomó por sorpresa la pandemia. Como padres primerizos tenían planeado que la familia entera conociera y celebrara con ellos la llegada de Santiago, salir a presumirle al mundo a su hijo.





Crisis sanitaria



Pero el nacimiento del pequeño coincidió con la crisis sanitaria del coronavirus, y entonces la seguridad del bebé se volvió una prioridad.



“Al principio del embarazo todo estaba súper bien, todo era normal, empieza a mediados de marzo lo de la pandemia y pues ahí me dicen principalmente que debo acudir a las citas con cubrebocas, con todos los cuidados, me dicen que en el cuarto él no iba a estar, cuando eso es una costumbre, que el marido entra a acompañar a la esposa, y pues empiezan todos los miedos de que qué va a pasar si se llegara a contagiar”, dijo Janina.



Ella es oriunda de la Ciudad de México. Su familia no conoce en persona a Santiago, y ella se muere de ganas de que este pequeño de ojos claros pueda interactuar con su gente.





Son más de 8 mil



Santiago no es el único bebé a quienes los libros de historia y sus papás les contarán en un futuro que nacieron en la peor contingencia sanitaria de la historia moderna de la humanidad, y que sus primeros días debieron pasarlos prácticamente en el encierro y con muchas precauciones para evitar los contagios.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Coahuila nacieron, del 1 de marzo al 15 de mayo, 8 mil 169 bebés.



Diego y Janina tienen un pequeño negocio, mismo que Santiago no conoce aún.



“Lo ha conocido a puerta cerrada, hemos llevado a veces algo de compras, algo de insumos y para atrás, no podemos ingresar”, dijo Diego.



“Como al mes salió por primera vez a la calle a la casa de su abuela, mi madre igual cuando vino aquí a conocerlo, venía en una bata que compró y desinfectó, traía lentes y guantes y gorro y bufanda… digo, platicando con la gente grande, dice nunca nos tocó algo así, esto es algo nuevo para toda la gente que está ahorita”.







Cuenta con sus padres



Para los padres lo más importante que deberá conocer en el futuro, es que es un bebé especial, que nació en un momento difícil, y que sin embargo, siempre tuvo la protección de sus padres.