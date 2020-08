Escuchar Nota

Evita a toda costa bebidas azucaradas y jugos.

, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).Señala que dar agua a los bebés pequeños los pone en riesgo de, además de que si no se toman las medidas necesarias o hay falta de higiene,Advierte quey que la madre posiblemente disminuya la producción láctea, ante el menor requerimiento del bebé.Subraya que lo único que necesitan los recién nacidos esporqueDestaca queLa mayoría de los pediatras recomiendan darle leche materna al bebé a libre demanda, a veces cada hora o cada dos o tres horas.Los bebes comen a menudo porque así lo necesita su cuerpo.Recuerda que ellos requieren crecer y triplicar su peso en un año,. Ante un estómago tan pequeño, la poca comida debe ser muy concentrada y rica en nutrientes.Cada vez que un bebé toma agua deja de ingerir comida, así de sencillo.En estos casos, puedes darle fórmula, pero no agua sola. La leche artificial también tiene los nutrientes que tu bebé necesita.Después de los seis meses,. La que necesiten.Puedes darla después de las papillas o de las tomas de pecho, aunque es probable que no la quera o no la necesite. Esto irá cambiando de manera progresiva a medida que ingiera mayor cantidad de alimentos sólidos., aunque sea pequeña, por riesgo de infecciones y diarreas.Un gran error es ofrecerle jugo de naranja en mamila y, por desgracia, hay quienes incluso las llenan de refresco.