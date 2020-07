Becas Benito Juárez: así puedes registrarte para recibir tu dinero

Escuchar Nota

Los estudiantes de educación media superior que cuentan con lapodrán recibir su dinero a través de su celular o cualquier dispositivo con internet, por lo queLos alumnos que estudien en los 32 estados del país tendrán que darse de alta en la plataforma bienestarazteca.com para poder seguir siendo beneficiarios de la beca.Para poder efectuar el registro, el sistema solicita la, número de celular y correo electrónico, por lo que la recomendación es tenerlos cerca durante el registro.Si no cuentas con tu CURP aquí lo puedes consultar Posteriormente el sistema te pedirá el CURP, por lo que deberás ingresarlo así como los datos personales solicitados.La página te pedirá, se recomienda que la clave sea de fácil recordatorio y no compartirla con nadie.Después a esto deberás escribir tu correo personal y número telefónico, estos datos deben ser tuyos y no poner el de otras personas como papás o tutores.Asegúrate de peinarte antes porque deberás tomarte una selfie para el trámite, el sistema te explica las indicaciones para ese proceso.Al realizar todos los pasos,, ya sea en tu teléfono celular o correo electrónico, por lo que deberás revisarlo. En algunas ocasiones este tipo de mensajes aparecen en la bandeja de correo no deseado (spam).Tras completar tu registro. Después de este proceso se te informará cuándo y dónde cobrar tu dinero.Si en el proceso aún tienes dudas, puedes comunicarte al: 55-76-00-64-40, o bien, enviar un correo a: