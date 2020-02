Becas no frenan el abandono escolar: ASF

Escuchar Nota

"Por lo que se refiere a la eficiencia terminal y abandono escolar, ninguna de las 22 instancias ejecutoras que otorgaron becas educativas acreditaron la contribución de éstas en la mejora de la eficiencia terminal y en la reducción del abandono escolar en los tres niveles educativos, durante el periodo 2014-2018”, indica el informe de la ASF.

"Asimismo, prevalece un abandono escolar constante en cada ciclo escolar del periodo señalado, toda vez que el gobierno federal no conformó un Sistema Nacional de Becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos, que facilite la administración de las becas y asegurar que las personas que la requieran realmente la reciban”, concluyó.

Ladurante el sexenio pasado.Aunque, entre 2014 y 2018, el gobierno federal otorgó, éstasni mejorar la eficiencia terminal en los tres niveles educativos, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública 2018.En su revisión de la Cuenta Pública 2018, lareveló que los informes no permitieron determinar quiénes recibieron las becas de los distintos programas, sus características, el tipo de apoyo otorgado y si cada uno de los programas presupuestarios contaron con mecanismos para la depuración y actualización de los padrones de los beneficiarios.Tampoco pudieron identificarse los recursos destinados al otorgamiento de las becas por nivel educativo en esos cuatro años., por lo que no fue posible determinar cuánto representó el gasto ejercido en becas respecto del gasto total en educación.Además, no existió una categoría programática específica que organizara el gasto de los diferentes programas presupuestarios de becas, lo que ocasionó que se asignaran recursos de forma dispersa.Los, al pasar de 64 mil 410 millones de pesos en 2014 a 56 mil 645 millones de pesos en 2018.Ante ello, de acuerdo con la ASF, a cinco años de que el gobierno federal planteó la creación de unpara ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes y niños provenientes de familias de bajos recursos, por deficiencias normativas, éste no se conformó, por lo queLa Auditoria detectó que(SEN) pues sólo se enfocaron en atender a quienes ya se encontraban inscritos en los servicios educativos, sin tomar en cuenta aquellos que no ingresaron a la escuela.Durante el ciclo escolar 2017-2018, alrededor deen el que se encontraban en el referido ciclo escolar.Los datos recopilados por la SEP indican que el abandono escolar asciende a 0.8% en primaria, 4.9% en secundaria, 13.3% en media superior y 6.8% en educación superior.Así, de cada 100 alumnos que ingresan al sistema, 92 egresan de la primaria, 88 entran a la secundaria, 72 se gradúan, 70 ingresan al nivel medio superior, 46 concluyen (45 de bachillerato y 1 como profesional técnico), 34 ingresan a la licenciatura y 24 la terminan.Esto quiere decir queEn este contexto, la Auditoría refiere que la política pública de becas educativas continuó operando de manera desarticulada, debido a ladonde se identifique la problemática central que se pretende resolver con la implementación de los programas de becas en los tres niveles educativos.En cuanto a la integración de padrones, la ASF encontró queal Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales —salvo Semar, que fue la única que no se consideró en los criterios a pesar de que otorgó becas a hijos de militares—, 17 tuvieron reportes de sus padrones, mientras que, lo que implica el riesgo de que los beneficiarios establecidos en sus padrones no correspondan con la población objetivo de cada uno de los programas; no se corrijan las posibles duplicidades o irregularidades en el otorgamiento de los beneficios, y no se asegure un eficiente ejercicio de los recursos.