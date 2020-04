Becky Lynch venció a Shayna Baszler y retuvo su título femenino de RAW

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante las transmisiones del pague-por-ver WrestleMania 36 a través de WWE Network, la superestrella Becky Lynch logró retener el Campeonato de Mujeres de RAW tras derrotar en combate a Shayna Baszler.



El enfrentamiento fue el tercero en celebrarse durante la primera jornada del magno evento. Las dos mujeres no tardaron en empezar la acción ruda, intercambiando la ventaja de la lucha en todo momento tanto dentro como fuera del ring. En los últimos instantes, Baszler aplicó su Kimura Clutch sobre Lynch, pero esta logró revertir con un Roll-up para la cuenta de tres que le dió la victoria.



De este modo, Becky Lynch retiene el Campeonato de Mujeres de RAW. Recordemos que "The Man" se coronó como titular de mujeres de la marca roja hace 361 días, luego de derrotar a la ex campeona Ronda Rousey y a Charlotte Flair en el evento principal de WrestleMania 35, el pasado 7 de abril del 2019. Esa misma noche, Becky también alcanzó el título femenino de SmackDown que ostentaba Flair.