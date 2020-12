Bécquer, el pionero de la poesía moderna

Escuchar Nota

CDMX-. ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas/. en mi pupila tu pupila azul/. ¿Qué es poesía?¿Y tú me lo preguntas?/. Poesía… eres tú/. Estos son algunos de los versos más famosos del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Él es uno de los escritores del romanticismo en la lengua de Cervantes más reconocido. Este año, el mundo de las letras lo recuerda 150 años después de su muerte.



El 22 de diciembre de 1870 moría Bécquer en Madrid y nacía su leyenda, y siglo y medio después sigue siendo el primer poeta moderno de la lírica española, “todo un referente, que debería ser estudiado como se merece, desterrando tantos falsos tópicos”.



Así lo define la presidenta de la asociación Con los Bécquer en Sevilla y experta en su obra, Pilar Alcalá, una de las impulsoras de la celebración del Año Bécquer en este 2020 –se conmemoran también 150 años de la muerte de Valeriano Bécquer–, que ha tenido que ver cómo la pandemia hacía que se suspendiesen muchas de sus actividades.



Para Alcalá, no cabe duda de que Gustavo Adolfo fue “el primer poeta moderno de la lírica española”, y ve casi una señal en el hecho de que el día de su muerte fue “el más frío en la historia de Madrid hasta entonces”, e incluso, “poco después de su muerte se produjo en Sevilla un eclipse total de sol que algunos han querido interpretar en clave esotérica”.



Curiosamente, en la vida profesional del autor se da la circunstancia que otros artistas han sufrido durante la historia, porque “murió sin haber publicado sus obras en un libro, todo lo que había publicado lo había hecho en los periódicos de los que fue redactor y director”.



“En su lecho de muerte pidió que publicaran sus obras porque él presentía que muerto sería más conocido que vivo”, diciendo a los presentes: “Me muero. Sabéis que no soy pretencioso, pero si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor leído que vivo”.







Marcado por la tragedia



Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla. Fue el último hijo del matrimonio entre José María Domínguez Bécquer y Joaquina María Bastida.



La tragedia marcó al poeta desde su más tierna infancia. A los 11 años, ya era huérfano. Su padre falleció en 1841 y su madre, seis años después. Sin embargo, no se quedó solo, ya que contó con el cariño del resto de su familia.



Especialmente el de su madrina Manuela Monehay, según remarca el Instituto Cervantes en su página web. Desde entonces, además, la figura de su hermano, Valeriano, pintor, tomó una especial relevancia en la vida de Gustavo. Los hermanos se mantuvieron muy unidos hasta que Valeriano falleció.



La actividad de Bécquer en las artes ya se remonta a aquellos años, en los que participaba, tanto de la música, la pintura, a la que estaba conectado a través de su familia porque su hermano, su padre y su tío se desempeñaban en esta disciplina, o la escritura.







Sueño de Madrid



En 1854, deja Sevilla y se va a Madrid para dedicarse a la escritura. Se fue tras planearlo con dos amigos y sin el permiso de su madrina. Pero Bécquer, que tenía 18 años, se lanzó a la búsqueda de un lugar en la escena literaria madrileña.



Entre las numerosas composiciones que Bécquer alumbró a lo largo de su corta vida, destacan Rimas, un conjunto de poemas publicado después de su muerte, Cartas Literarias a una Mujer, una obra en prosa profunda o Leyendas también en prosa que consta de 31 relatos, además de otras menos conocidas como Cartas Desde mi Celda, en forma de ensayos costumbristas.



La poesía de Bécquer explora temas como el amor, particularmente en relación con la desilusión y la soledad, los misterios de la vida y la poesía. Lo hace con las características del romanticismo basadas en el estilo retórico, oscuro y dramático. En las Leyendas prevalecen los escenarios medievales y los personajes fantásticos, envueltos en un ambiente onírico y de misterio.







Todo un romántico



La pupila azul de la que hablan los versos de Bécquer es, según diversas voces, la de Julia Espín, una joven que se convirtió en su musa, pero que fue un amor frustrado. El poeta conoció a Julia y a su hermana Josefina en uno de los salones que frecuentaba y a ellas les dedicó álbumes con dibujos y rimas.



Sin embargo, con quien se casó y formó una familia fue con Casta Esteban Navarro y en mayo de 1862 vino al mundo el primero de los hijos de la pareja, Gregorio Gustavo Adolfo.



Bécquer continúa con su labor literaria en diferentes ámbitos y colaborando con diversas publicaciones. En 1965, el matrimonio dio la bienvenida a su segundo hijo, en un momento en el que su situación económica no era la mejor.



Ante las revueltas que había en Madrid, Bécquer se trasladó a Toledo en el otoño de 1868 y, en diciembre, nace el tercer hijo de la pareja, la idea de que no fuera hijo suyo parece estar bastante extendida.



El año siguiente fue un año complicado. En 1970 vuelven a Madrid y el poeta atraviesa una época feliz. Sin embargo, en septiembre es golpeado por la muerte de su querido hermano.



El 10 de diciembre del mismo año, el poeta enferma y 12 días más tarde exhala su último aliento. Tras su muerte, sus amigos decidieron editar todas sus obras.