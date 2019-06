Belinda cambia de look: de niña buena a ‘chola’ tatuada

Belinda siempre crea polémica, esta vez no fue por externar sus opiniones políticas ni por un nuevo romance, sino por su nuevo look.Sus seguidores están acostumbrados a verla con looks naturales, poco maquillaje y peinados sencillos.No, no se pintó el cabello, tampoco se lo cortó.La cantante sorprendió a sus seguidores al dejar atrás su look de niña buena y cambiarlo por algo mucho más rebelde.No sólo utilizó uñas extra largas y maquillaje cargado, apareció también con todo el cuerpo lleno de tatuajes.Este cambió radical fue para grabar el video 'Amor a primera vista', una colaboración que tiene con Los Ángeles Azules.De acuerdo con información de Quién, se tardaron màs de 4 horas en 'tatuarle' todo el cuerpo y fue realizado por artistas mexicanos.El rodaje del clip se realizó en Tepito y el Salón Los Ángeles.Las fotografías fueron compartidas en Facebook por el usuario Pako Wacko. Hasta el momento el post se ha compartido más de 2 mil veces.