Belinda cautiva a cibernautas con foto ejercitándose

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 2 de May de 2020 a las 11:28 PDT

Numerosas personalidades del espectáculo han aprovechado la cuarentena ocasionada por el coronavirus (COVID-19) para estar más cerca de sus admiradores a través de las redes sociales, las cuales han inundado de fotografías y videos sobre cómo están viviendo el confinamiento.Y aunque muchos de ellos han pasado el aislamiento de lo más relajados y despreocupados, no es el caso de Belinda, quien en su cuarentena no ha dejado de ejercitarse para conservar esa figura perfecta que la caracteriza.Recientemente la cantante mexicana ha compartido una postal con la cual ha dejado con la boca abierta a más de uno pues pese a que aparece con ropa deportiva, su belleza sigue intacta incluso se ha atrevido a posar muy al estilo de la ‘Chica del clima’, Yanet García.Con un conjunto negro y una sudadera con transparencias en color blanco, así como unos diminutos lentes, Beli posó arriba de una bicicleta estática, presumiendo su diminuta cintura y su cuerpo completamente tonificado.Aunque tiene unos cuantos minutos de haber publicado la fotografía en Instagram, ésta ya cuenta con más de 167 mil me gusta y cientos de comentarios donde sus seguidores se han rendido ante sus pies.