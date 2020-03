Belinda critica uso de redes sociales mientras ‘miles mueren’ por coronavirus

Escuchar Nota

“Me parece que no es momento de estar pensando en ejercicio y todo el día enseñar nuestra rutinas o comidas, recetas o bailes del tik tok, o bromas del coronavirus. Todos los memes y las bromas que hay y la gente se ríe y lo sube en redes sociales”, declaró la cantante.



“A mí no me nutre lo que veo, no me nutre el contenido que hay en este momento, me nutre más ver las noticias de lo que está pasando, leer un libro, hablar con mi familia que está muy lejos, pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás cuando se acabe esta pandemia, que no sabemos cuándo se va a acabar, porque en un mes estoy segura no lo hará”, puntualizó.



“Tuve una plática con mi mamá que está en Madrid y está muy asustada porque la situación allá cada día es peor, en España hay miles de muertos a diario, mi abuelita tiene 87 años y tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades por la edad”, compartió la joven cantante.



Desde que se se alertó a la población mundial sobre los peligro de contraer coronavirus, familias enteras siguen las recomendaciones de los expertos en salud y han decidido someterse a la cuarentena voluntaria.Con la recomendación de permanecer en casa, algunos famosos han compartido en sus redes sociales las actividades que realizan para sobrellevar el encierro y al mismo tiempo logran que sus seguidores se pasen un buen momento, sin embargo, hay ciertas actividades que generaron el descontento de Belinda , quien expresó que las personas no son conscientes de la situación que atraviesa el mundo.A través de un mensaje, la protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, el cual detuvo su temporada debido a la pandemia, invitó a todos sus seguidores tomar en serio la cuarentena y no verlo como unas vacaciones en casa.Belinda añadió que la gente no está siendo consciente sobre la situación que se atraviesa la población, y sentenció que la pandemia no es una broma pues a diario, se están muriendo miles de personas, en tanto que invitó a la gente a nutrirse de manera emocional, espiritual y mentalmente.Recalcó que incluso, hay personas que comparten recetas de cocina diferentes cada días cuando existen quienes ni siquiera tienen para comer, por lo que pidió reflexionar sobre cómo se retomará el curso de la vida una vez que las cosas recuperen su cauce.La intérprete de Luz sin gravedad comentó que estos momentos han sido muy duros para ella debido a que su abuela y parte de su familia que viven en España están sufriendo a causa de la pandemia. Reveló que uno de sus tíos probablemente dio positivo en la prueba de coronavirus, mientras que su abuela es una persona vulnerable a contagio por su edad y condición médica.