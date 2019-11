Belinda enciende las redes con provocativa foto en lencería roja

Ver esta publicación en Instagram Details Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 25 de Nov de 2019 a las 8:12 PST

"Hoy no me puedo levantar es una gran obra musical porque cuenta con la música de Mecano. Yo creo que la música de Mecano no tiene tiempo, son canciones para toda la vida y a mi me encantan.”

La cantante, quien debuta en enero próximo en Ciudad de México con la puesta en escenamodela provocativamente en Instagram su lencería en color rojo. "" es el título que pone a la imagen que coloca en su red social., cantante de exitosos temas como, siempre se mantiene activa en sus redes y sorprende a sus seguidores con imágenes en las que siempre resplandece su belleza.En esta ocasión, el dejarse versu lencería, le ha valido ya más de 446 mil Me gusta y comentarios halagadores por parte de sus fans de todas partes del mundo.El outfit que modelaen la mencionada foto se compone de una bata de seda con impresos florales de la marca Versace, y en cuestión de maquillaje, optó por un tornasol en los ojos y pintó sus labioso con un rojo muy intenso.En días pasados,hizo público en Instagram que uno de sus más grandes sueños se realizaría pronto: participará en una obra de teatro musical en Ciudad de México. Actuará eny se estrena a finales de enero de 2020.protagonizará dicha puesta en escena y en ella encarnará a María y con este personaje pretende darle un giro importante a su carrera artística.Hoy no me puedo levantar es un éxito del grupo, y en entrevista con Quién, mencionó que siempre quiso hacer teatro y está feliz por la oportunidad.