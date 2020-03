Belinda perrea y muestra trasero en Instagram

Escuchar Nota

Entre tanto trabajo, seguro un rato de diversión es sano. Y así nos lo demostró nuestra querida, quien hace unas horas compartió en redes sociales parte de su nuevo proyecto: una línea de maquillaje sin crueldad animal llamada Tharaa que lanzó junto a la actriz Renata Rotni y parte del backstage de su más reciente obra musical “Hoy no me puedo levantar”. Sin embargo, lo hizo a su manera y de verdad nos encanta.Fue a través de Instagram que la cantante de “Amor a primera vista” lució un vestido transparente de mesh con aplicaciones de cristales. Elno solo resaltaba su belleza sino que también dejaba ver su trasero. El cual robó mirada y comentarios de fanáticos como “perfección” “hermosa” etc. Para esta foto,utilizó un peinado muy noventero, que consistió en una raya en medio, muy al estilo de Britney Spears en Oops I did it again. Eso sin hablar del increíble maquillaje, el cual fue hecho con sus nuevos productos.Después, Beli compartió un video donde la podemos ver hacer un poco de perreo en su camerino, antes de salir a escena para su obra “Hoy no me puedo levantar”. En el video la vemos usar una bata de satén dorada y un brasier deportivo de color crema, el cual le ayuda en sus cambios de vestuario. El divertido baile fue acompañado con una descripción que decía “” (sic). Llevaba sus increíbles labios rojos y unas ondas ligeras propias del personaje.¿Qué te pareció?