¿Belinda pudo haber sido Mía Colucci?

Escuchar Nota

“¿Qué pasó para que Anahí se quedara en la telenovela y no Belinda? Si mal no recuerdo, Pedro (Damián) quería a Anahí y la empresa quería a Belinda, la empresa estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene pero es una persona muy linda, le encantaba ayuda… La empresa quería a Belinda pero Pedro tuvo que pelear porque Anahí fuera Mia”.



Ronald Duarte confirma que Belinda estaba confirma para ser Mía Colucci en Rebelde pic.twitter.com/YLis4tQtkK — lucas (@luccasportilla) August 2, 2020

“Anahí y Estefanía fueron de las últimas en castear, porque antes, Mia iba a ser Belinda, no sé si ustedes sabían eso, que Mia iba a ser Belinda, entonces ya estábamos ahí puestísimos. Y antes de Estefanía iba a ser otra chava Celina”.



El actor retirado(melodrama mexicano basado en “Rebelde Way” de Argentina)No obstanteuera quien diera vida a la caprichosa niña millonaria del Elite Way School.Ronald, quien se retiró de la actuación en 2008, confesó que las últimas famosas en integrarse al proyecto de Pedro Damián fueron Anahí y Estefanía Villareal:, que se hizo conocido gracias a su papel de “Jack Lizaldi Heidi” en Rebelde, donde participó en sus tres temporadas al aire.​Ronald también protagonizó la telenovela “Amigos x siempre” en el año 2000. Se retiró de la actuación en 2008. Actualmente reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos.En noviembre de 2017 adoptó el nombre artístico Me The Machine y lanzó su primer sencillo como solista “Mistakes” seguido por su segundo sencillo “Virus” en noviembre de 2018.Información de Radio Fórmula