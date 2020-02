Belinda se desnuda para celebrar el amor

Escuchar Nota

Hoy sin duda es el mejor día de todos. Además de demostrar nuestro amor por nuestras amigas, pareja o familiares, eles el día perfecto para recordarnos cuán amorosos debemos ser no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Por ello, más allá de celebrar el día del amor y de la amistad, hoy también debemos celebrar nuestray cuidarnos para vernos y sentirnos bien.Esto al menos ya lo entendió, quien hace unas horas compartió una publicación para celebrar el 14 de febrero de manera especial. Se trató de una fotografía donde anuncia a una reconocida marca de joyería y donde celebra el amor “sin límites”. Y vaya que sí, pues para esta publicación, Belinda lució un look sin brasier que impactó a sus seguidores.Pese a que este arriesgado look nos ha dejado impactadas, su fanáticas no han desaprovechado la oportunidad y han halagado su belleza, llamándola, Diosa, perfecta y bella. Para este look, Belinda optó por un peinado estilo 'wet' y un conjunto con estampados deNo cabe duda que Belinda nos dejó impactadas y sin duda esta muestra de amor propio nos encanta y sin duda nos inspira a atrevernos a ser más arriesgadas con nuestro aspecto.Con información de El Universal