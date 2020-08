Bella Thorne gana 2 mdd tras solo dos días en OnlyFans

Escuchar Nota

Hace unos meses, la exchica Disney Bella Thorne contó que unos hackers la extorsionaron con revelar unas imágenes íntimas suyas.De hecho, la actriz decidió ser ella misma quien subiera las fotografías para que no pudieran cobrar por ellas. "Me siento sucia", reveló en ese momento.En sólo dos días, Thorne ganó 2 millones de dólares (cerca de 44 millones de pesos mexicanos) con las distintas personas que se sucribieron a su contenido.Desde el año pasado, Bella Thorne incursionó en esta industria al dirigir "Her & Him", una película para adultos para Pornhub.Con información de Excélsior