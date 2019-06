Bella Thorne responde a críticas de Whoopi Goldberg

En una serie de videos y entre lágrimas, Bella Thorne reprendió el martes a Whoopi Goldberg después de que la anfitriona de “The View” la criticara por tomarse fotos íntimas de sí misma.Goldberg dijo que la actriz debería haber sabido que los hackers tendrían acceso a las fotos de desnudos que había tomado.“Una vez que tomas esa foto, entra en la nube y está disponible para cualquier pirata informático que la quiera”, dijo Goldberg en el programa. “Y si no sabes que en 2019 esto es un problema, lo siento, tu edad no… no puedes hacer eso”.“Qué vergüenza”, respondió Thorne en su historia de Instagram el martes. “Ya no quiero seguir con ‘The View’ porque no quiero ser atacada por un grupo de mujeres mayores debido a mi cuerpo y mi sexualidad”.Thorne compartió en Twitter el sábado fotos de ella desnuda después de que, según dijo, un hacker la amenazó con revelarlas.Sunny Hostin, otra presentadora en “The View”, empatizó con Thorne.“Simplemente me entristece que estos jóvenes tengan que pasar por esto”, dijo Hostin en el programa. “Es terrible que alguien la extorsione y la amenace con publicar estas fotos”.Pero Goldberg fue menos comprensiva.“Si eres famosa, no me importa la edad que tengas, simplemente no te tomes fotos desnuda”, dijo Goldberg.Hostin dijo que esas fotos generalmente están destinadas a una sola persona.“Escucha, cuando te hackean, están hackeando todas tus cosas, ya sea una imagen o un millón de imágenes”, respondió Goldberg.“Ver esta entrevista me hizo sentir muy mal conmigo misma”, dijo Thorne el martes en sus videos.Dijo que cancelaría una próxima presentación en el programa.“Realmente no quiero que ustedes digan sus puntos de vista a las niñas jóvenes porque no querría que mi hija aprendiera eso y nunca le diría eso a ella”, dijo Thorne.“Qué vergüenza, Whoopi … por expresar esa opinión pública de esa manera para que todas las chicas jóvenes piensen que son repugnantes incluso por solo tomarse una foto como esa. Qué vergüenza”, dijo Thorne. “Decir que si te tomas una foto sexy, entonces básicamente merece ser filtrada y no debería sorprendente ni deberías sentir pena por ti misma”.Thorne es la última celebridad que ve violada su privacidad como resultado de la piratería en la red. Hace varios años, una gran cantidad de mujeres famosas, como Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza y Kate Upton, sufrieron el hackeo de fotos privadas que fueron compartidas en línea.