Bendecido Mauricio Martínez por Dios; cantará obras de Lloyd Webber

“Imagínate lo que es entrar a esta producción. Audiciono, me quedo, él me selecciona personalmente y eso es algo increíble. La gente luego no se da cuenta lo sencillos que son, entre más grandes más sencillos. Sí te impone evidentemente, pero lindísimo. Él tocó el piano en la última audición y me seleccionó”, contó Martínez en entrevista exclusiva.

“Estamos muy emocionados todos. El elenco está de primer nivel, casi todos ya trabajaron con él, todos ya han hecho algo menos yo. Estoy contento por eso”.

“Lo están cuidando muchísimo. La fórmula está casi hecha, pero así es allá, no abres telón hasta que te sientes completamente listo porque una crítica mala te puede cerrar el changarro”.

“Es un pieza que es emblemática. La pongo en mis conciertos y todo, pero siempre la canto en español, nunca en inglés, es la primera vez que lo hago.

“Vaya manera de cerrar el año y abrir el nuevo. De cerrar la década y abrir la nueva. Sí siento que es como un segundo acto que va a arrancar de mi vida, estoy como a la mitad. (En estos 10 años) todo lo que hice: Me casé, me divorcié, el cáncer cuatro veces, telenovelas, todo... ¡Y falta mucho!”.

El afamado compositor Andrew Lloyd Webber se sentó al piano y comenzó a tocar Getsemaní, uno de los temas de su ópera rockFrente a él se posó Mauricio Martínez y cantó. Lo mismo sucedió con, ambas del reconocido musicalFue así como, en ese mismo momento, en un día de junio, el mexicano obtuvo uno de los protagónicos de Unmasked: The Music of Andrew Lloyd Webber, montaje basado en las memorias de Webber, que tendrá su estreno mundial el 30 de enero., que incluye a Nicholas Edwards (Frozen), Alex Finke (Come From Away), Alyssa Giannetti (Love Never Dies) y Jeremy Landon Hays (El Fantasma de la Ópera), entre otros.Pero, además, es la primera vez que un originario de México es escogido desde el inicio para estelarizar una obra que se prevé llegue a Broadway después de su temporada en el Paper Mill Playhouse, de Nueva Jersey.Por cuestiones de contrato no da muchos detalles, solo adelanta que el guión de Webber y Richard Curtis está por terminarse, que no hay muchos diálogos, que tanto las canciones como los personajes de sus más grandes creaciones tienen importancia en la historia, y que se mezclan con anécdotas de vida del británico.Y confirma que su acto principal será la interpretación de, un reclamo a Dios por el sufrimiento, que Martínez ya escenificó cuando protagonizó en 2011 Jesucristo Superestrella, tras superar la primera de cuatro veces hasta ahora el cáncer de vejiga.“Siempre lo decía Héctor Bonilla cuando me dirigió en, el estadunidense es perfecto: Da la nota, se para en la marca y el pie lo levanta hasta arriba, está perfecto de físico y cara, pero el latino tiene el corazón, la garra, y eso es cierto”.Curiosamente, por aquellas fechas rechazó la oferta que le hicieron de participar como suplente de la producción mexicana.“Luego dudas, (piensas) ‘no me habré visto muy mamón’, pero no, tú sabes tu lugar, quién eres y lo que has hecho, el currículum que tienes. Es mi musical 15 y puros protagónicos desde el principio, ¡gracias a Dios!”.Hace casi tres años, el exparticipante deprobó suerte en Broadway con el protagónico de On Your Feet!, el musical basado en la vida de Emilio y Gloria Estefan.Y será el 30 de diciembre cuando comiencen los ensayos para la nueva producción que corona su trabajo y esfuerzo de más de 20 años.Unmasked: The Music of Andrew Lloyd Webber tendrá su temporada hasta el 1 de marzo y de ahí se decidirá si llega a Broadway, hace una gira por Estados Unidos y otras partes del mundo o se monta en el West End de Londres.