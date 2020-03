Beneficiarán con alimentos a familias más vulnerables

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Con la finalidad de ayudar a la comunidad, especialmente a las familias de escasos recursos, los representantes del jardín comunitario de Del Río, ubicado en el área de San Felipe, arrancó su nuevo programa denominado “Pequeñas Despensas Gratuitas”.



Este programa consiste en recibir donaciones de comida no perecedera la cual se pondrá a disposición de la comunidad para que tomen lo que necesiten de manera gratuita, pero al mismo tiempo la comunidad podrá hacer donaciones al jardín comunitario.



Se llevó a cabo la construcción de un contenedor de madera el cual fue colocado en el exterior del jardín comunitario frente a la Plaza Brown, el cual en su interior tendrá la comida no perecedera que fue donada para que las personas más necesitadas puedan tomar lo que necesiten.



Los representantes de la Fundación de Parques de Del Río están agradeciendo a Joe Granatelli, Jason Kidd y Joe Hutchinson, quienes hicieron este proyecto posible ya que llevaron a cabo la construcción del contenedor de madera y lo instalaron en el jardín comunitario, donde se coloca la comida no perecedera y estará disponible a la población.



Se espera que la comunidad participe en este programa para ayudar a las familias más necesitadas, quienes en cualquier hora del día podrán acudir al jardín comunitario y tomar lo que necesitan de comida no perecedera y también podrán acudir para dejar su donación.



Este proyecto se puede ver en el interior del país y ha estado ayudando a miles de familias necesitadas, por lo que se implementó en esta frontera y se espera que familias se beneficien.