Benefició Estafa Maestra hasta a publicista de Peña Nieto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A Juan Carlos Limón García le llamaban “El Rey Midas” por ser el cerebro detrás de las campañas que hicieron presidente a Enrique Peña Nieto en 2012 y antes gobernador del Estado de México, y por el triunfo de 10 priistas en las contiendas por gubernaturas, logros que le valieron ser considerado el mejor consultor político. Pero el publicista es también uno de los beneficiarios de la Estafa Maestra: recibió más de 64 millones de pesos de recursos públicos desviados entre 2013 y 2016.



Los recursos, asignados gracias a los convenios hechos entre la Sedatu, cuando la dirigía Rosario Robles, y la SEP, cuando el titular era Emilio Chuayffet con tres organismos de televisión y dos universidades públicas para supuestos servicios terminaron en ByPower (con la razón social Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V.) y Limón Publicistas S. A. de C. V., ambas compañías del publicista.



Sin dar a conocer una cantidad precisa y sin señalar la participación de la SEP, ByPower fue mencionada por Emilio Zebadúa en su declaración ministerial para obtener el perdón legal. Según dijo, el dinero desviado sirvió para pagar la publicidad de Enrique Peña Nieto siendo ya presidente y para los exsecretarios de Gobernación y Sedatu, Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles, respectivamente, rumbo a la candidatura presidencial de 2018.



Dado que la publicidad personal no tiene partidas presupuestales, según Zebadúa, los implicados encontraron la manera de pagarlo con recursos públicos sin que fueran registrados oficialmente a través del esquema de desvío.



Niegan amparo a Zebadúa



Sin embargo, pese a su colaboración, un juez federal negó ayer una suspensión definitiva a Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes, como parte de la investigación que la FGR inició en su contra por lavado de dinero y otros delitos vinculados con la Estafa Maestra.



De esta manera, la FGR no tiene impedimento para llevar a cabo alguna acción penal contra Zebadúa González, exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin importar que el exfuncionario colabora con la FGR con su testimonio.



El Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tapachula, Chiapas, también le negó la suspensión definitiva, en el mismo juicio de amparo, a Lourdes Zebadúa, hermana de Emilio, a quien se le señala de haber gastado 58 millones de pesos en casinos.



En mayo de este año, Emilio Zebadúa interpuso el juicio de amparo, en el que señaló como actos reclamados la omisión de excluir pruebas ilícitas dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, así como la orden y ejecución de confiscación de bienes.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Emilio Zebadúa ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero, así como a sus hermanos José Ramón y Lourdes, por 205 millones de pesos.





Con información de Animal Político y El Universal