Beneficios de comer manzanas todos los días

Ciudad de México.- La manzana es una de las frutas más saludables y completas. Contiene fibra, la cual mejora la actividad intestinal; minerales como potasio, calcio, fósforo y magenesio; así como vitaminas A, C, E y del complejo B.



Se pueden disfrutar en cualquier momento del día, solitas o como parte de alguna preparación. A continuación, te enlistamos 5 razones por las que debes de comer una manzana cada día.



1. Mejoran el aspecto de tu piel



Debido a su alto contenido de antioxidantes y vitamina E, las manzanas te ayudarán a mantener una piel impecable. Los antioxidantes ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro ocasionado por los radicales libres; mientras que la vitamina E te ayudará a suavizar y tonificar la piel.



2. Fortalecen tus uñas y pelo



Al ser ricas en vitamina C y E, las manzanas te ayudarán a producir colágeno, una proteína encontrada en el pelo y uñas, por lo que te ayudará a mantenerlos más sanos y fuertes, previniendo su quiebre.







3. Mejora tu digestión



Las manzanas son altamente ricas en fibra, este componente se encuentra principalmente en su cáscara. La fibra ayuda a mejorar el trabajo intestinal y a equilibrarlo, evitando tanto estreñimiento como diarrea.



4. Adiós a la retención de líquidos



Olvídate de la inflamación ocasionada por la retención de líquidos. La manzana posee propiedades diuréticas, las cuales no solo te ayudarán a disminuir la hinchazón, sino tambipen, a prevenir los molestos calambres musculares.







5. Siempre en forma



Para mantener una buena salud, es necesario realizar actividad física constante y mantener una buena alimentación; la manzana es una fruta baja en calorías (1 pieza mediana tiene 130 kcal aprox.), que no con contiene sodio ni colesterol, pero sí mucha agua (85%). Además, al ser ricas en fibra, te ayudarán a sentir saciedad por mayor tiempo.