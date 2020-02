Benny Andersson anuncia que nuevas canciones de ABBA llegarán en 2020

Escuchar Nota

New #ABBA songs in September 2020? “That’s what we’re aiming for,” says Benny pic.twitter.com/LmFTBoYVJi — ABBAtalk (@abbatalk) February 1, 2020

ha avivado las esperanzas de sus seguidores de volver a escuchar nuevo material compuesto e interpretado por el icónico grupo suceo. El músico, coautor de las dos películas de "Mamma Mía!" que recogen los principales éxitos de la banda, ha realizado el anuncio por sorpresa este fin de semana a través de las redes sociales.En un momento de la comparecencia, le lanzan la cuestión de cuándo se van lanzar las nuevas canciones de ABBA que la banda prometió en 2018. Aquel año la banda lanzaba un comunicado en el que aseguraban que habían grabado dos canciones durante ese verano.Sin embargo, no ha sabido más del proyecto hasta ahora. «Van a salir», respondió Andersson a la pregunta de la periodista que le interrogaba por la fecha de publicación de esos temas en su lengua materna. «Van a salir este año. Supongo que después del verano.En un vídeo que compartía en ABBA Talk, la página no oficial que el grupo tiene en Londres, aparece Andersson frente al piano rodeado de periodistas suecos que le hacen preguntas.Después, le volvían a repreguntar si el músico estaba en condiciones de prometer la fecha exacta en la que ese ansiado material de los inolvidables intérpretes de "Chiquitita" vería la luz a lo largo de 2020.De hacerse realidad, estas declaraciones suponen poner de nuevo en marcha una lucrativa marca musical que suma más de 400 millones de discos vendidos; un largo historial de números 1 encabezado por canciones comoy que no hicieron más que engordar durante la década de los setenta gracias a trabajos como "Arrival", "Voulez Vous", "Super Trouper" o "The Visitors", trabajo este último que certificó la disolución de la banda después de unos años de fobias, adicciones, éxitos mal digeridos y la ruptura de las dos parejas que formaban la banda.