Berlusconi está hospitalizado en Mónaco tras sufrir problema cardiaco

Escuchar Nota

Italia.- El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, se encuentra hospitalizado desde el lunes en Mónaco tras sufrir un problema cardiaco, explicó hoy su médico personal, Alberto Zangrillo, a los medios de ese país.



El líder de Forza Italia, de 84 años y con un marcapasos desde 2006, se encontraba en la ciudad francesa de Valbonne, cerca de Niza, cuando sufrió este problema de corazón.



Su médico ha indicado que se dirigió de inmediato a dónde se encontraba y decidió su hospitalización en Mónaco, ya que no consideró "prudente" trasladarlo a Italia.



Berlusconi se contagió de coronavirus en septiembre, siendo ingresado con una neumonía bilateral en el hospital San Raffaele de Milán. Fue dado de alta dos días después.



En noviembre sufrió una recaída que le impidió acudir a una vista ante el Tribunal de Milán, donde está en curso el proceso "Ruby Ter" (tercero), que investiga si pudo comprar el silencio de testigos de juicios de sus polémicas fiestas para que no declararan en su contra.



Silvio Berlusconi, quien ha sido condenado por prostitución de menores, abuso autoridad y fraude fiscal, en 2016 fue operado por una insuficiencia aórtica grave.