Bernie Sanders gana las primarias demócratas de New Hampshire

“Miro hacia adelante para trabajar juntos en derrotar la corrupción e intolerancia de Donald Trump”, aseguró Sanders.



Sen. Bernie Sanders’s success in New Hampshire and Iowa makes him the undeniable front-runner for the 2020 Democratic presidential nomination https://t.co/lEccsPUnPc pic.twitter.com/hRLrNDx9yA — TIME (@TIME) February 12, 2020

El senador, al superar a los rivales Pete Buttigieg y Amy Klobuchar en la carrera para disputarle la presidencia a Donald Trump en noviembre., mientras que Buttigieg un 24.4 por ciento, mientras que en la tercera posición quedó la senadora Amy Klobuchar (19.8), en cuarta la también senadora Elizabeth Warren (9.3) y en quinto lugar el ex vicepresidente Joe Biden con el 8.4 por ciento, Destacó Infobae.Sanders celebró la noche de este martes la ajustada victoria, en un estado en el que(69 mil 956 a 65 mil 649), un corto margen que hizo temer un escenario de empate técnico.Según las proyecciones, Sanders y Buttigieg se llevarán 9 delegados cada uno de los 24 que había en juego en. Los otros seis serán para Klobuchar al no haber alcanzado ni Warren ni Biden el umbral del 15 por ciento.Tras las primarias de este martes y sumados los ya asignados en Iowa,, Warren con 8, Klobuchar con 7 y Biden con 6.En su segundo descalabro consecutivo,, quien fue vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, alcanza laen New Hampshire, con 8.4 por ciento de las preferencias.En esta ocasión, la Secretaría de Estado de New Hampshire se hizo cargo del conteo de los votos, en ánimo de evitar el retraso registrado en el proceso en Iowa.En tanto, tras los primeros resultados de la votación originaron la, dejando a nueve aspirantes demócratas en la carrera por la Casa Blanca.