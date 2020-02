Bernie Sanders lidera ventaja en Nevada con primeros resultados

Escuchar Nota

"Parece que el loco Bernie lo está haciendo bien en el gran estado de Nevada. Biden y el resto parecen débiles y de ningún modo el pequeño Mike (Bloomberg) se recuperará tras la peor actuación en un debate de la historia de los debates presidenciales. ¡Enhorabuena, Bernie, y no dejes que te lo quiten!", escribió.

Else imponía por una amplia ventaja en los primeros resultados escrutados del "caucus" de Nevada ys, lo que contribuye a afianzar su posición al frente de la carrera demócrata.Con poco más del 3 por ciento del voto escrutado, las tendencias observadas a lo largo de la jornada parecían confirmarse y el senador independiente por Vermont lograba más del 50 por ciento de los apoyos, especialmente en los principales núcleos de población del estado como Las Vegas, Reno y Carson City.A Sanders le seguían, a mucha distancia y en una apretada carrera por la segunda y tercera plazas, el ex vicepresidente Joe Biden; la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, y el ex alcalde de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg.Sanders, autoproclamado socialista democrático, tenía en Nevada una prueba de fuego, puesto que debía demostrar que además de entre los jóvenes y blancos, sus dos grandes bolsas de votantes hasta la fecha en Iowa y Nuevo Hampshire, también logra tracción entre las minorías.Y los "caucus" de Nevada han venido a confirmar que así es, con unas encuestas a pie de urna que mostraban un apoyo al candidato entre los latinos -con mucha presencia en el estado- de en torno al 50 por ciento.La presumible victoria de hoy en Nevada y un hipotético buen resultado en Carolina del Sur, con mucha población negra, la semana que viene -algo que las encuestas apuntan que es factible- indicarían que la campaña del senador ha logrado solventar las dificultades de 2016 y ya resulta atractiva a un electorado mucho más diverso.Además de los citados Sanders, Biden, Warren y Buttigieg, en la campaña por la nominación del Partido Demócrata a la Presidencia de EE.UU. también siguen la senadora de Minesota, Amy Klobuchar; el multimillonario Tom Steyer; la congresista por Hawái, Tulsi Gabbard y el multimillonario y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.El presidente del país y rival en noviembre de quien sea elegido candidato demócrata, Donald Trump, dio por hecha en un tweet la victoria de Sanders y tildó de flojos al resto de aspirantes.