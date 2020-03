Berrinche deja a Danna Paola fuera de Élite

Escuchar Nota

“Todo esto porque en la tercera temporada no quedó muy contenta cómo manejaron su personaje porque dejó de ser la bitch y se volvió la buena”.



“Como a ella no le gustó cómo los productores manejaron la tercera temporada (…) que les dijo a la gente de Netflix que no quería participar en la cuarta temporada porque no le gustó cómo se manejó a su personaje”.



pidió a los productores de la serie deque ya no la contemplen para la cuarta temporada…El reportero Gabriel Cuevas explicó en Fórmula Espectacular que la estrella le dijo a los escritores de ‘Élite’ que ya no quería participar.Y es que a lo largo de las tres temporadas, Lucrecia, personaje al que le dio vida Danna Paola, sufrió de una transformación, pues de ser una joven muy superficial y fuerte de carácter, se transformó en una chica de lo más buena.Así que aunque ya está confirmada la cuarta temporada de ‘Élite’, Danna Paola está segura de que no quiere volver a darle vida a la caprichosa Lu.